США допоможе відновити енергосистему України

Міністр енергетики розповів для Бріджит Брінк про актуальний стан української енергетики.

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Бріджит Брінк Міністр енергетики України Нам вдалося стабілізувати ситуацію, однак ворог продовжує атаки, зокрема на підстанції.

Нині завершується збір інформації щодо потреб для подолання наслідків російських атак. Відомо, що найбільше постраждали об'єкти теплової та гідрогенерації. Також потреби у:

високовольтному обладнанні;

автотрансформаторах;

устаткуванні для проведення ремонтів.

Пані посол своєю чергою зазначила, що Сполучені Штати готові допомагати у відновленні енергосектору та підготовці до наступного опалювального сезону. Окремо під час зустрічі обговорювалися питання співпраці щодо посилення фізичного захисту енергооб’єктів,

– написали на сайті міністерства.

Також обидві сторони обговорили заходи для децентралізації генерації до початку наступного опалювального сезону, зокрема потребу у встановленні додаткових потужностей розподіленої генерації.