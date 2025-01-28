Одна из стран пересматривает правила для украинских беженцев: где могут приостановить выплаты
В Вене власти усилили контроль за выплатами основной помощи для украинских беженцев. Проверки стали более частыми и касаются сотен случаев.
Что происходит с выплатами в Австрии
В частности, речь идет о ситуации, когда человек на длительное время выезжает за пределы страны, пишет 24 канал со ссылкой на Мартину Плоховиц, руководительницу профильного отдела Фонда социального обеспечения Вены (FSW).
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Она пояснила, что если в ходе проверки возникают сомнения, то выплаты временно останавливаются. Однако их также можно возобновить после подтверждения необходимости.
Обратите внимание! Такие меры происходят из-за изменений в правилах субсидирования, которые недавно вступили в силу.
Что делают украинцы, которым приостановили выплаты
В частности, сейчас в Вене находится около 14 тысяч украинских беженцев. Почти половина из них – около 8 тысяч – трудоспособного возраста. Для получения помощи они обязаны зарегистрироваться в Службе занятости.
Исключения делают только в двух случаях:
- для людей с детьми;
- из-за возрастных ограничений.
Однако некоторые семьи жалуются, что с декабря 2024 года выплаты не поступают. Поэтому они обращаются за бесплатными обедами и продуктовой помощью.
Заметьте! Частные арендаторы получают 330 евро в месяц на жилье, взрослым выделяют 260 евро, детям – 145 евро.