Що відбувається з виплатами в Австрії
Зокрема йдеться про ситуації, коли людина на тривалий час виїздить за межі країни, пише 24 канал з посиланням на Мартину Плоховіц, керівницю профільного відділу Фонду соціального забезпечення Відня (FSW).
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Вона пояснила, що якщо в ході перевірки виникають сумніви, то виплати тимчасово призупиняються. Однак її також можна поновити після підтвердження необхідності.
Зверніть увагу! Такі заходи відбуваються через зміни у правилах субсидування, які нещодавно стали чинними.
Що роблять українці, яким призупинили виплати
Зокрема наразі у Відні перебуває близько 14 тисяч українських біженців. Майже половина з них – близько 8 тисяч – працездатного віку. Для отримання допомоги вони зобов’язані зареєструватися у Службі зайнятості.
Винятки роблять лише у двох випадках:
- для людей із дітьми;
- через вікові обмеження.
Однак деякі родини скаржаться, що з грудня 2024 року виплати не надходять. Тому вони звертаються за безплатними обідами та продуктовою допомогою.
Зауважте! Приватні орендарі отримують 330 євро на місяць на житло, дорослим виділяють 260 євро, дітям – 145 євро.