Что происходит с выплатами в Австрии

В частности речь идет о ситуации, когда человек на длительное время выезжает за пределы страны, пишет 24 канал со ссылкой на Мартину Плоховиц, руководительницу профильного отдела Фонда социального обеспечения Вены (FSW).

Читайте также Выплаты беженцам в ЕС: какие страны сократят финансирование украинцев

Она пояснила, что если в ходе проверки возникают сомнения, то выплаты то выплаты временно приостанавливаются. Однако ее также можно возобновить после подтверждения необходимости.

Обратите внимание! Такие меры происходят из-за изменений в правилах субсидирования, которые недавно вступили в силу.

Что делают украинцы, которым приостановили выплаты

В частности сейчас в Вене находится около 14 тысяч украинских беженцев. Почти половина из них – около 8 тысяч – трудоспособного возраста. Для получения помощи они обязаны зарегистрироваться в Службе занятости.

Исключения делают только в двух случаях:

для людей с детьми; из-за возрастных ограничений.

Однако некоторые семьи жалуются, что с декабря 2024 года выплаты не поступают. Поэтому они обращаются за бесплатными обедами и продуктовой помощью.

Заметьте! Частные арендаторы получают 330 евро в месяц на жилье, взрослым выделяют 260 евро, детям – 145 евро.