Украинские дроны поразили Саратовский НПЗ: какие убытки понесла Россия

Украинские дроны второй раз за месяц атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, выведя из строя более 2% мощностей России. Завод перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год.

Украинские дроны наносят ущерб российским НПЗ

Атаки украинских дронов и ракет на российскую нефтяную инфраструктуру, в частности НПЗ, резервуары для хранения горючего и насосные станции, существенно повлияли на энергетический сектор России, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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В прошлом месяце эти удары вызвали временное сокращение производства нефтепродуктов до 10%. В этом месяце ситуация для России может ухудшиться, ведь Украина наращивает интенсивность атак, используя современные беспилотники.

В ночь на вторник украинские дроны преодолели более 700 километров, чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове на юге России.

Что известно о Саратовском НПЗ Саратовский завод перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год, что составляет более 2% от общей нефтеперерабатывающей мощности России, распределенной между почти 30 крупными предприятиями. Хотя НПЗ можно восстановить, постоянные взрывы значительно усложняют этот процесс.

Россия пытается усилить защиту

Непрерывные удары затрудняют ремонтные работы и истощают ресурсы российских компаний, необходимые для наращивания добычи нефти и экспорта в соответствии с государственными планами. "Роснефть", крупнейший нефтяной производитель России, уже заявила о возможном отказе от планов модернизации.

В то же время Россия пытается усилить защиту энергообъектов. Аналитическая группа Frontelligence Insight отметила усиление мер маскировки и дополнительную защиту на некоторых российских базах и топливных складах.

Обратите внимание! Однако российская система ПВО перегружена, поскольку нефтяная инфраструктура страны расположена на огромной территории.