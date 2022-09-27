Новый результат Украины

Мировые запасы зерновых в этом году достигнут минимума за последнее десятилетие. Украина, как один из крупнейших зерновых экспортеров в мире, пытается, несмотря на войну, обеспечивать мир продукцией.

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Как сообщил Даниил Гетманцев, председатель Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в своем телеграмм-канале, сегодня из трех черноморских портов вышло 9 балкеров с зерном общим весом 345 тысяч тонн. Среди них - Maran Eecellence, принявший на борт сразу 115 тысяч тонн зерновых.

Отметку 5 миллионов тонн за эти сутки уверенно преодолено. Всего с начала реализации зерновой инициативы экспортировано 5,29 миллиона тонн продукции,

– подчеркнул Гетманцев.

Несмотря на это, Украина установила новый результат: если на прошлой неделе было вывезено 1 миллион тонн за 4 дня, то на сегодняшний день, очередной миллион был достигнут уже за 3 дня.

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Кормилица мира

Несколько дней назад четвертое зафрахтованное ООН украинское судно отправилось с пшеницей в Афганистан для уменьшения продовольственного кризиса.

Балкер BC VANESSA покинул Одесский порт, на борту которого находилось 30 тысяч тонн пшеницы.

Сначала судно прибудет в Пакистан, где его разгрузят, а полученное зерно отправят в Афганистан. В настоящее время население этой страны страдает от продовольственного кризиса.

В целом из Украины экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 миллиона тонн агропродукции.

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