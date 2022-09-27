Новий результат України

Світові запаси зернових у цьому році сягнуть мінімуму за останнє десятиліття. Україна, як одна із найбільших зернових експортерів у світі, намагається попри війну забезпечувати світ продукцією.

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Як повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, у своєму телеграм-каналі, сьогодні з трьох чорноморських портів вийшло 9 балкерів із зерном загальною вагою 345 тисяч тонн. Серед них - Maran Eecellence, який прийняв на борт одразу 115 тисяч тонн зернових.

Позначку 5 мільйонів тонн цієї доби впевнено подолано. Усього з початку реалізації зернової ініціативи експортовано 5,29 мільйона тонн продукції,

– наголосив Гетманцев.

Попри це, Україна встановила новий результат: якщо минулого тижня було вивезено 1 мільйона тонн за 4 дні, то на сьогодні, черговий мільйон було досягнуто вже за 3 дні.

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Декілька днів тому, четвертне зафрахтоване ООН українське судно відправилось з пшеницею до Афганістану для зменшення продовольчої кризи.

Балкер BC VANESSA залишив Одеський порт, на борту якого було 30 тисяч тонн пшениці.

Спочатку судно прибуде в Пакистан, де його розвантажать, а отримане зерно відправлять в Афганістан. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.

Загалом з України експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 мільйона тонн агропродукції.

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