В Полтаве Укрпочта будет доставлять повестки на миллион гривен

Полтавский горсовет подписал контракт с Укрпочтой на доставку писем военнообязанным жителям громады. Соответствующее соглашение заключили 13 мая.

Укрпочта будет доставлять повестки

Согласно договору, до конца 2025 года национальный почтовый оператор должен предоставить услуги по доставке заказных писем на общую сумму 1 миллион гривен, говорится на платформе Prozorro.

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Речь идет о сообщениях, касающихся мобилизации. Это уже второй подобный тендер в 2025 году – ранее на рассылку повесток из бюджета общины уже направили 500 тысяч гривен.

Ранее депутаты Полтавского городского совета поддержали решение о финансировании рассылки повесток рекомендованными письмами.

Заметьте! Это соответствует постановлению Кабмина №560, которая позволяет отправлять повестки по почте – с описью вложения и уведомлением о вручении – по адресу регистрации или фактического проживания лица.