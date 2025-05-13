Укрпошта доставлятиме повістки

Згідно з договором, до кінця 2025 року національний поштовий оператор має надати послуги з доставлення рекомендованих листів на загальну суму 1 мільйон гривень, йдеться на платформі Prozorro.

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Мова йде про повідомлення, що стосуються мобілізації. Це вже другий подібний тендер у 2025 році – раніше на розсилку повісток з бюджету громади вже спрямували 500 тисяч гривень.

Раніше депутати Полтавської міської ради підтримали рішення про фінансування розсилки повісток рекомендованими листами.

Зауважте! Це відповідає постанові Кабміну №560, яка дозволяє надсилати повістки поштою – з описом вкладення та повідомленням про вручення – на адресу реєстрації або фактичного проживання особи.