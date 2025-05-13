Укрпочта будет доставлять повестки

Согласно договору, до конца 2025 года национальный почтовый оператор должен предоставить услуги по доставке заказных писем на общую сумму 1 миллион гривен, говорится на платформе Prozorro.

Читайте также Гендиректор Укрпочты раскрыл свою зарплату и сравнил ее с заработками Трампа

Речь идет о сообщениях, касающихся мобилизации. Это уже второй подобный тендер в 2025 году – ранее на рассылку повесток из бюджета общины уже направили 500 тысяч гривен.

Ранее депутаты Полтавского городского совета поддержали решение о финансировании рассылки повесток рекомендованными письмами.

Заметьте! Это соответствует постановлению Кабмина №560, которая позволяет отправлять повестки по почте – с описью вложения и уведомлением о вручении – по адресу регистрации или фактического проживания лица.