Укрпочта распространила выплату "Зимней поддержки": глава компании объявил новые детали

С 25 ноября Укрпочта изменила некоторые условия по Зимней поддержке. Отныне выплата распространяется на все села страны.

Что сообщили в Укрпочте?

Получить помощь можно будет в стационарных и передвижных отделениях компании, которых более 1 850, передает 24 Канал со ссылкой на главу Укрпочты Игоря Смелянского.

Игорь Смелянский Глава Укрпочты Вчера тысячи людей, в частности на прифронтовых территориях – Славянск, Краматорск, Дружковка, Запорожье и т.д., – смогли благодаря Укрпочте воспользоваться программой Зимняя поддержка. Кто-то приобрел продукты, кто-то оплатил коммунальные, а кто-то - выписал украинскую прессу. В любом случае имеем тысячи людей, чье настроение нам вчера удалось немного улучшить.

Со вторника, 25 ноября, Укрпочта распространяет выплату "Зимней поддержки" на все села страны. Отмечается, что помощь доступна в более 26 000 точках присутствия, в том числе и там, где кроме Укрпочты и ВСУ и ГСЧС, никого нет: то есть Орехов, Белополье и тому подобное.

Есть только одна компания в Украине, которая может сделать Зимнюю поддержку на самом деле инклюзивной – это Укрпочта. Мы придем домой, если человек имеет инвалидность, и обязательно довезем поддержку, даже если это село из 3 человек на прифронтовой Харьковщине,

– написал Смелянский.

Важно! На прифронтовых территориях еще ожидают дополнительные списки получателей и будут сообщать о возможности получения помощи по мере поступления финансирования и перечней. Однако глава компании пообещал, что обязательно все получат свои выплаты к праздникам.

Кто может оформить выплату в Укрпочте?

Укрпочта поможет получить и использовать помощь для наиболее уязвимых категорий населения. Об этом уже ранее писал Игорь Смелянский.

Компания стремится оказать поддержку таким людям:

пенсионерам, в частности тем, кто является маломобильным; лицам с инвалидностью; жителям прифронтовых территорий и сельских населенных пунктов.

Напомним! Подать заявление можно начиная с 18 ноября и до 24 декабря.

Что еще следует знать о выплате через Укрпочту?