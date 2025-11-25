Укрпошта поширила виплату "Зимової підтримки": глава компанії оголосив нові деталі

З 25 листопада Укрпошта змінила деякі умови щодо Зимової підтримки. Відтепер виплата поширюється на всі села країни.

Що повідомили в Укрпошті?

Отримати допомогу можна буде у стаціонарних та пересувних відділеннях компанії, яких понад 1 850, передає 24 Канал з посиланням на главу Укрпошти Ігоря Смілянського.

Читайте також "Національний кешбек" в Україні: у Мінекономіки відповіли, чи закриють програму у 2026 році

Ігор Смілянський Глава Укрпошти Учора тисячі людей, зокрема на прифронтових територіях – Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Запоріжжя тощо, – змогли завдяки Укрпошті скористатися програмою Зимова підтримка. Хтось придбав продукти, хтось сплатив комунальні, а хтось — передплатив українську пресу. У будь-якому разі маємо тисячі людей, чий настрій нам учора вдалося трохи покращити.

З вівторка, 25 листопада, Укрпошта поширює виплату "Зимової підтримки" на всі села країни. Наголошується, що допомога доступна у понад 26 000 точках присутності, зокрема й там, де крім Укрпошти та ЗСУ та ДСНС, нікого немає: тобто Оріхів, Білопілля тощо.

Є лише одна компанія в Україні, яка може зробити Зимову підтримку насправді інклюзивною – це Укрпошта. Ми прийдемо додому, якщо людина має інвалідність, і обов’язково довеземо підтримку, навіть якщо це село з 3 людей на прифронтовій Харківщині,

– написав Смілянський.

Важливо! На прифронтових територіях ще очікують на додаткові списки отримувачів і повідомлятимуть про можливість отримання допомоги в міру надходження фінансування та переліків. Однак очільник компанії пообіцяв, що обов’язково всі отримають свої виплати до свят.

Хто може оформити виплату в Укрпошті?

Укрпошта допоможе отримати та використати допомогу для найбільш вразливих категорій населення. Про це вже раніше писав Ігор Смілянський.

Компанія прагне надати підтримку таким людям:

пенсіонерам, зокрема тим, хто є маломобільним; особам з інвалідністю; мешканцям прифронтових територій і сільських населених пунктів.

Нагадаємо! Подати заяву можна починаючи з 18 листопада і до 24 грудня.

Що ще слід знати про виплату через Укрпошту?