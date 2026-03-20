Без какого-либо предупреждения: украинцам могут значительно уменьшить зарплату

Условия труда в Украине изменились в связи с военным положением. Оно было введено в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России и продолжается и сейчас.

Почему украинцам могут уменьшить зарплату?

Из-за этого о некоторых плохих новостях украинцы могут узнать позже, чем в мирное время, о чем сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Например, статья 103 Кодекса законов о труде Украины обязывает работодателя уведомить работника о новых или изменении действующих условий по оплате труда (именно в сторону ухудшения) не позднее, чем за 2 месяца до их введения или изменения. То есть речь идет о сокращении заработной платы.

Но это в мирное время. Во время действия военного положения действуют совсем другие правила.

Сейчас уведомление работника об изменении существенных условий труда и изменении условий оплаты труда осуществляется не позднее, как до введения таких условий. Такие правила предусмотрены в соответствии со статьей 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Итак, во время военного положения сообщать работникам об уменьшении размера заработной платы за 2 месяца не нужно,

– говорится в сообщении.

Важно! Это актуально для любых изменений, которые в целом могут повлиять на размер доходов работников.

