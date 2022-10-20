Чтобы не остаться без света: как каждому украинцу уменьшить потребление электроэнергии

Из-за массовых обстрелов россиян критической инфраструктуры Украины, 40% электростанций не могут функционировать в обычном режиме. Поэтому власти ввели ограничение потребления электроэнергии – стабилизационные отключения. Как уменьшить потребление электроэнергии и разумно пользоваться энергоемкими приборами, рассказываем далее.

Ситуация со стабилизационными отключениями в Украине

"Укрэнерго" ввело ограничение потребления света в центральных областях Украины из-за быстрого увеличения уровня потребления электроэнергии. Также власти Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей призвали население срочно снизить использование электроэнергии.

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Перебои света сегодня были и в Харьковской области. Там было ограничено электроснабжение в общинах на территории обслуживания Мерефянского, Люботинского и Змиевского районов электрических сетей.

, что сегодня ночью не было света во Львове. На электростанциях проводились ремонтные работы с 00:00 до 06:00. Подробнее с графиком отключения света в разных городах этими днями, ранее рассказывали здесь.

В целом, сегодняшние веерные отключения прежде всего должны были касаться предприятий и заводов, но власти отмечали, в случае, если этого будет недостаточно, населению также будут отключать свет на некоторое время.

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На какой период электроэнергию выключают

В Укрэнерго сообщили, что отключение будет происходить для каждого клиента не более 4 часов. Однако оно может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит введение стабилизационных отключений.

Например, если ваш дом отключался с 8 в 12 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, то повторное отключение будет с 20:00 до 24:00,

– объяснили там.

Украинцев призывают снизить использование электроэнергии

Власти сегодня попросили жителей всех регионов максимально ограничить потребление электроэнергии не только в пиковые часы электропотребления, но в течение всего дня – с 07:00 до 23:00.

Украинцев призывают экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала

Уменьшить потребление электроэнергии, можно изменив подход и время использования энергоемких приборов

Бойлер потребляет от 2 киловатт-час, поэтому для уменьшения использования электроэнергии необходимо включать его только для нагрева воды, а затем – выключать. Если бойлер включен круглосуточно, это существенно увеличивает потребление электроэнергии. Это довольно не рационально особенно, учитывая, что горячей водой вы пользуетесь только при необходимости. Также в это время лучше отказаться от приема ванны, а отдавать предпочтение душу.

потребляет от 2 киловатт-час, поэтому для уменьшения использования электроэнергии необходимо включать его только для нагрева воды, а затем – выключать. Если бойлер включен круглосуточно, это существенно увеличивает потребление электроэнергии. Это довольно не рационально особенно, учитывая, что горячей водой вы пользуетесь только при необходимости. Также в это время лучше отказаться от приема ванны, а отдавать предпочтение душу. Кондиционеры и обогреватели потребляют от 0,7 киловатт-часа. Их тоже лучше включать для обогрева только ночью, когда потребление значительно уменьшается по всей стране.

потребляют от 0,7 киловатт-часа. Их тоже лучше включать для обогрева только ночью, когда потребление значительно уменьшается по всей стране. Стиральная машина – от 0,7 киловатт-часа. Заметим, что у большинства машин есть функция "отложенная стирка". Поэтому за ночь ночью вы также можете помочь своей стране и уменьшить электропотребление в пиковые часы.

– от 0,7 киловатт-часа. Заметим, что у большинства машин есть функция "отложенная стирка". Поэтому за ночь ночью вы также можете помочь своей стране и уменьшить электропотребление в пиковые часы. Микроволновка – от 0,8 киловатт-часа, так что если у вас установлена электрическая плита, то лучше использовать ее для подогрева пищи. Ведь она потребляет всего от 3,5 киловатт-час, что существенно меньше.

– от 0,8 киловатт-часа, так что если у вас установлена электрическая плита, то лучше использовать ее для подогрева пищи. Ведь она потребляет всего от 3,5 киловатт-час, что существенно меньше. Павербанки, аккумуляторы и другие системы хранения энергии – это от 0,06 киловатт-час. Так что лучше такие приборы заряжать ночью и пользоваться ими днем.

и другие системы хранения энергии – это от 0,06 киловатт-час. Так что лучше такие приборы заряжать ночью и пользоваться ими днем. Лампы, светильники – уменьшить потребление можно, заменив лампы накаливания на LED, ведь они потребляют от 0,1 киловатт-часа и 0,009 киловатт-часа соответственно.

– уменьшить потребление можно, заменив лампы накаливания на LED, ведь они потребляют от 0,1 киловатт-часа и 0,009 киловатт-часа соответственно. Телевизор в среднем потребляет от 0,08 киловатт-часа. Просмотреть фильм можно на заряженном планшете или компьютере, а новости оперативно прочитать в телеграмм-каналах через смартфон.

в среднем потребляет от 0,08 киловатт-часа. Просмотреть фильм можно на заряженном планшете или компьютере, а новости оперативно прочитать в телеграмм-каналах через смартфон. Пылесос можно заменить на обычный веник или влажную тряпку, таким образом потребив от 2 киловатт-час меньше.

можно заменить на обычный веник или влажную тряпку, таким образом потребив от 2 киловатт-час меньше. Посудомоечная машина – от 1,05 киловатт-час, поэтому в ближайшие дни посуду следует мыть вручную.

– от 1,05 киловатт-час, поэтому в ближайшие дни посуду следует мыть вручную. Электродуховки, печки – от 1 киловатт-час, поэтому тоже старайтесь ограничить их использование.

– от 1 киловатт-час, поэтому тоже старайтесь ограничить их использование. Утюг – от 2,2 киловатт-часа. Попробуйте эти дни подбирать одежду, которая не нуждается в глажке.

– от 2,2 киловатт-часа. Попробуйте эти дни подбирать одежду, которая не нуждается в глажке. Фены, плойки и другие приборы для укладки волос – от 2,2 киловатт-часа. Отказавшись от этих приборов, или ограничив минимальное использование этих приборов, вы можете не только помогли уменьшить энергопотребление, но и сделать небольшой отдых для ваших волос, что точно положительно отразится на его состоянии.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала