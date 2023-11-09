Прожиточный минимум 2024 года: сумма в бюджете изменилась

От прожиточного минимума зависит немало социальных выплат в Украине. Обычно размер поднимают дважды в год. После окончательного утверждения бюджета всех интересует измениться ли цифра прожиточного в 2024 году и как это повлияет на пенсию.

Каким будет прожиточный минимум

После утверждение Советом бюджета на 2024 год произошли некоторые изменения, такие как улучшение прогноза курса. Впрочем, показатель прожиточного минимума остался на уровне, обнародованном еще в сентябре.

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15 сентября, когда Верховная рада опубликовала проект бюджета на 2024 год, уровень прожиточного минимума в следующем году должен был увеличиться на 331 гривну. По состоянию на 2023 год этот уровень составляет 2 589 гривен на одного человека.

Следовательно, с 1 января 2024 года прожиточный минимум будет на уровне почти 3 тысяч гривен – 2 920 гривен. Обратите внимание, что многие социальные выплаты зависят от этого уровня. Следовательно, если он вырос, то возрастут и некоторые соцвыплаты. К примеру, минимальная пенсия.

Помощь в 2024 году

По информации от нардепа Ярослав Железняк, какие он обнародовал в своем телеграмм-канале, суммы пособий в бюджете на следующий год составят: