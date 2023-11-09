Прожиточный минимум 2024 года: сумма в бюджете изменилась
От прожиточного минимума зависит немало социальных выплат в Украине. Обычно размер поднимают дважды в год. После окончательного утверждения бюджета всех интересует измениться ли цифра прожиточного в 2024 году и как это повлияет на пенсию.
Каким будет прожиточный минимум
После утверждение Советом бюджета на 2024 год произошли некоторые изменения, такие как улучшение прогноза курса. Впрочем, показатель прожиточного минимума остался на уровне, обнародованном еще в сентябре.
Читайте также Главную цифру бюджета изменили: каким может быть курс в 2024 годуНапоминаем, 15 сентября, когда Верховная рада опубликовала проект бюджета на 2024 год, уровень прожиточного минимума в следующем году должен был увеличиться на 331 гривну. По состоянию на 2023 год этот уровень составляет 2 589 гривен на одного человека.
Следовательно, с 1 января 2024 года прожиточный минимум будет на уровне почти 3 тысяч гривен – 2 920 гривен. Обратите внимание, что многие социальные выплаты зависят от этого уровня. Следовательно, если он вырос, то возрастут и некоторые соцвыплаты. К примеру, минимальная пенсия.
Помощь в 2024 году
По информации от нардепа Ярослав Железняк, какие он обнародовал в своем телеграмм-канале, суммы пособий в бюджете на следующий год составят:
- детей до 6 лет – 2 563 гривны;
- детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;
- трудоспособных лиц – 3028 гривен;
- трудоспособных лиц, применяемых для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемых для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемых для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 гривен;
- лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.