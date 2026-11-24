Какие результаты демонстрируют украинские фермеры и что уже хранится в амбарах

По состоянию на конец ноября отечественные аграрии выполнили львиную долю запланированных работ. Общий объем собранного зерна уже превысил 52 миллиона тонн, о чем свидетельствуют официальные данные Министерства аграрной политики.

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Для рядового украинца эти цифры означают главное: дефицита основных продуктов не будет. Валовой урожай масличных культур, из которых производят подсолнечное масло и другие жиры, достиг 18,8 миллиона тонн.

Важно! На данный момент полностью завершена уборка стратегически важных культур: пшеницы, ячменя, гороха и рапса. В частности, урожай пшеницы, которая является основой для производства хлеба и макаронных изделий, составил более 26 миллионов тонн при средней урожайности 51,3 центнера с гектара.

В то же время на полях продолжается уборка поздних культур. Фермеры продолжают молотить кукурузу, гречку, просо, подсолнечник и сою. Например, гречки уже собрали 61,1 тысячи тонн, что составляет 98% от прогноза, поэтому резких скачков цен на эту крупу опасаться не стоит.

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Как текущие показатели повлияют на экономику

Аграрный сектор остается главным источником валютной выручки для Украины в условиях войны. Успешное завершение уборки урожая гарантирует стабильные поступления в государственный бюджет от экспорта. Кроме того, достаточное количество сахарной свеклы (урожай превысил 8 миллионов тонн) позволит удержать стабильные цены на сахар на внутреннем рынке.

Обратите внимание! В этом году посевная и уборочная кампании проходили в условиях постоянных отключений электричества и сложной логистики. Несмотря на это, темпы уборки урожая остаются высокими, а показатели урожайности демонстрируют устойчивость украинского агробизнеса к кризисным условиям.

Кстати, Греция активно прорабатывает пилотный маршрут для экспорта украинского зерна на мировые рынки. Центральным звеном этой двусторонней логистической цепочки станет порт Александруполис. Пробную партию груза планируют доставить по железной дороге при участии европейских операторов Hellenic Train и GFR Hellas.