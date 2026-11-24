Які результати показують українські фермери та що вже лежить у коморах

Станом на кінець листопада вітчизняні аграрії виконали левову частку запланованих робіт. Загальний обсяг зібраного зерна вже перевищив 52 мільйони тонн, про що свідчать офіційні дані Міністерства аграрної політики.

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Для пересічного українця ці цифри означають головне: дефіциту базових продуктів не буде. Валовий збір олійних культур, з яких виробляють соняшникову олію та інші жири, сягнув 18,8 мільйона тонн.

Важливо! Наразі повністю завершено збір стратегічно важливих культур: пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Зокрема, врожай пшениці, який є основою для виробництва хліба та макаронних виробів, склав понад 26 мільйонів тонн за середньої врожайності 51,3 центнера з гектара.

Водночас на полях ще кипить робота зі збирання пізніх культур. Фермери продовжують молотити кукурудзу, гречку, просо, соняшник та сою. Наприклад, гречки вже зібрали 61,1 тисячі тонн, що становить 98% від прогнозу, тому різких стрибків цін на цю крупу побоюватися не варто.

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Як поточні показники вплинуть на економіку

Аграрний сектор залишається головним джерелом валютної виручки для України в умовах війни. Успішне завершення жнив гарантує стабільні надходження до державного бюджету від експорту. Крім того, достатня кількість цукрових буряків (викопано понад 8 мільйонів тонн) дозволить утримати стабільні ціни на цукор на внутрішньому ринку.

Зверніть увагу! Цьогорічні посівна та збиральна кампанії проходили в умовах постійних відключень світла та складної логістики. Попри це, темпи збору врожаю залишаються високими, а показники врожайності демонструють стійкість українського агробізнесу до кризових умов.

До речі, Греція активно опрацьовує пілотний маршрут для експорту українського зерна на світові ринки. Центральною ланкою цього двостороннього логістичного ланцюга стане порт Александруполіс. Пробну партію вантажу планують доставити залізницею за участю європейських операторів Hellenic Train та GFR Hellas.