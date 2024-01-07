Как повлияли обстрелы Украины на курс
Несмотря на разрушения из-за массированных атак россиян, украинская экономика осталась стабильной. На валютном рынке возникли незначительные колебания. Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что на курс повлияли и другие обстоятельства, в частности, развитие экспорта.
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По большому счету, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя мы предполагаем, что резких курсовых изменений не произойдет: пределы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривен за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро, а на наличном рынке 38,5 – 39,5 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро.
Нельзя игнорировать и увеличение валютной выручки. Курс зависит и от своевременности поступления макрофинансовой помощи. Если международная помощь не будет предоставляться вовремя, доллар будет расти.
Какая ситуация на валютном рынке сейчас
Банкир считает, что ноябрьско-декабрьские тенденции валютного рынка будут продолжаться и в январе. Основными трендами финансового сектора в течение нынешнего месяца, по мнению Лесового, будут:
- ежедневные изменения на наличном рынке не будут превышать 0,2 – 0,3 гривны;
- разница между наличным курсом и межбанком не превысит 0,3 – 0,5 гривен;
- балансировка спроса и предложения будет происходить через переход в режим управляемой гибкости;
- изменение между значением покупки и продажи на наличном рынке не будет более 0,3 – 0,5 гривен, на межбанке этот показатель будет 0,1 гривны.
При этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов,
– подчеркивает Лесовой
Можем смело считать, что существенных изменений на валютном рынке не предвидится. Ситуация остается стабильной и ожидаемой.