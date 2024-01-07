Як вплинули обстріли України на курс

Попри руйнування через масовані атаки росіян, українська економіка залишилась стабільною. На валютному ринку виникли незначні коливання. Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом наголосив, що на курс вплинули і інші обставини, зокрема розвиток експорту.

Читайте також Росія нарощує експорт газу до Китаю: у "Газпромі" розповіли деталі

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За великим рахунком, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ми припускаємо, що різких курсових змін не станеться: межі коливань на міжбанку будуть на рівні 38 – 38,6 гривень за долар та 39 – 40,5 гривень за євро, а на готівковому ринку 38,5 – 39,5 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро.

Не можна ігнорувати і збільшення валютного виторгу. Курс залежить і від вчасності надходження макрофінансової допомоги. Якщо міжнародна допомога не буде надаватися вчасно, долар зростатиме.

Яка ситуація на валютному ринку зараз

Банкір вважає, що листопадово-грудневі тенденції валютного ринку будуть продовжуватись і у січні. Основними трендами фінансового сектору протягом теперішнього місяця, на думку Лєсового, будуть:

щоденні зміни на готівковому ринку не будуть більш як 0,2 – 0,3 гривні;

різниця між готівковим курсом та міжбанку не перевищить 0,3 – 0,5 гривень;

балансування попиту та пропозиції відбуватиметься через перехід до режиму керованої гнучкості;

зміна між значенням покупки та продажу на готівковому ринку не буде більш як 0,3 – 0,5 гривень, на міжбанку цей показник буде 0,1 гривні.

При цьому обсяги валютних інтервенцій залежатимуть від попиту, і за підсумками січня навряд чи вони перевищать 2 – 2,5 мільярди доларів,

– наголошує Лєсовий

Можемо сміливо вважати, що значних змін на валютному ринку не передбачається. Ситуація залишатиметься стабільною та очікуваною.