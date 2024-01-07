Як вплинули обстріли України на курс
Попри руйнування через масовані атаки росіян, українська економіка залишилась стабільною. На валютному ринку виникли незначні коливання. Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом наголосив, що на курс вплинули і інші обставини, зокрема розвиток експорту.
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За великим рахунком, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ми припускаємо, що різких курсових змін не станеться: межі коливань на міжбанку будуть на рівні 38 – 38,6 гривень за долар та 39 – 40,5 гривень за євро, а на готівковому ринку 38,5 – 39,5 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро.
Не можна ігнорувати і збільшення валютного виторгу. Курс залежить і від вчасності надходження макрофінансової допомоги. Якщо міжнародна допомога не буде надаватися вчасно, долар зростатиме.
Яка ситуація на валютному ринку зараз
Банкір вважає, що листопадово-грудневі тенденції валютного ринку будуть продовжуватись і у січні. Основними трендами фінансового сектору протягом теперішнього місяця, на думку Лєсового, будуть:
- щоденні зміни на готівковому ринку не будуть більш як 0,2 – 0,3 гривні;
- різниця між готівковим курсом та міжбанку не перевищить 0,3 – 0,5 гривень;
- балансування попиту та пропозиції відбуватиметься через перехід до режиму керованої гнучкості;
- зміна між значенням покупки та продажу на готівковому ринку не буде більш як 0,3 – 0,5 гривень, на міжбанку цей показник буде 0,1 гривні.
При цьому обсяги валютних інтервенцій залежатимуть від попиту, і за підсумками січня навряд чи вони перевищать 2 – 2,5 мільярди доларів,
– наголошує Лєсовий
Можемо сміливо вважати, що значних змін на валютному ринку не передбачається. Ситуація залишатиметься стабільною та очікуваною.