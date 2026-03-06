По 20 тысяч гривен безвозвратно: как на Киевщине вкладываются в энергоустойчивость бизнеса

Председатель Киевской ОГА сообщил, что область будет поддерживать бизнес, который работает как пункты несокрушимости. В частности речь идет о финансовой помощи, которую можно будет потратить на усиление энергоустойчивости.

Что известно о помощи в энергетике для Киевщины?

О том, какой инструмент ввели на зиму 2026 – 2027 годов, говорится в сообщении Николая Калашника.

Председатель Киевской ОГА сообщил, что в рамках подготовки к следующей зиме, обновили областную программу "Конкурентоспособная Киевщина". Изменения будут касаться поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, на базе которых работают Пункты несокрушимости.

Отныне предприниматели Киевской области могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь – 20 тысяч гривен – для обеспечения стабильной работы таких пунктов,

– сообщил Калашник.

Известно, что средства можно потратить на:

приобретение бензиновых, дизельных или газовых генераторов;

приобретение инверторов и аккумуляторов;

ремонт энергетического оборудования;

закупку горючего.

Чтобы получить помощь нужно будет подать заявку и обязательно иметь привлечение к сети пунктов несокрушимости.

В частности Калашник напомнил, о программе "5 – 7 – 9%" для предпринимателей. Если они инвестируют в генерацию и энергоустойчивость, то могут получить кредит под 0% годовых.

Что известно о подготовке к следующей зиме?

Так, каждый из украинских регионов уже представил на утверждение план устойчивости. На заседании СНБО утвердили план действий для всех областей, кроме Киева. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей,

– отметил президент.

В частности известно, что защиту направят на сферы энергетики, водоснабжения и теплоснабжения. А основные меры будут касаться развития распределенной генерации и установки альтернативных источников питания.

Что известно о состоянии энергосистемы?