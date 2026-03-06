По 20 тысяч гривен безвозвратно: как на Киевщине вкладываются в энергоустойчивость бизнеса
- Предприниматели Киевской области могут получить единовременную финансовую помощь для усиления энергоустойчивости пунктов несокрушимости.
- Финансирование можно потратить на генераторы, инверторы, аккумуляторы, ремонт энергетического оборудования и закупку топлива.
Председатель Киевской ОГА сообщил, что область будет поддерживать бизнес, который работает как пункты несокрушимости. В частности речь идет о финансовой помощи, которую можно будет потратить на усиление энергоустойчивости.
Что известно о помощи в энергетике для Киевщины?
О том, какой инструмент ввели на зиму 2026 – 2027 годов, говорится в сообщении Николая Калашника.
Смотрите также Часть объектов сложно защитить: Зеленский рассказал о подготовке к следующей зиме
Председатель Киевской ОГА сообщил, что в рамках подготовки к следующей зиме, обновили областную программу "Конкурентоспособная Киевщина". Изменения будут касаться поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, на базе которых работают Пункты несокрушимости.
Отныне предприниматели Киевской области могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь – 20 тысяч гривен – для обеспечения стабильной работы таких пунктов,
– сообщил Калашник.
Известно, что средства можно потратить на:
- приобретение бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
- приобретение инверторов и аккумуляторов;
- ремонт энергетического оборудования;
- закупку горючего.
Чтобы получить помощь нужно будет подать заявку и обязательно иметь привлечение к сети пунктов несокрушимости.
В частности Калашник напомнил, о программе "5 – 7 – 9%" для предпринимателей. Если они инвестируют в генерацию и энергоустойчивость, то могут получить кредит под 0% годовых.
Что известно о подготовке к следующей зиме?
Так, каждый из украинских регионов уже представил на утверждение план устойчивости. На заседании СНБО утвердили план действий для всех областей, кроме Киева. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей,
– отметил президент.
В частности известно, что защиту направят на сферы энергетики, водоснабжения и теплоснабжения. А основные меры будут касаться развития распределенной генерации и установки альтернативных источников питания.
Что известно о состоянии энергосистемы?
Накануне министр энергетики сообщил, что Россия повредила более 9 гигаватт мощностей генерации. Хотя сейчас удалось восстановить треть, Украина имеет много работы к следующему отопительному сезону.
В частности есть риск, что весна и лето в Украине тоже будут с отключениями. Особенно, если Россия продолжит атаковать энергетику. Именно обстрелы являются ключевым фактором, который влияет на состояние энергосистемы и количество света в домах украинцев.