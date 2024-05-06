Рост тарифов: неужели электроэнергия подорожает уже этим летом

Россия продолжает атаковать энергосистему Украины. Враг стремится оставить украинцев без света, связи и отопления.

Почему вырастет цена на свет

В эфире телемарафона Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что из-за российских атак энергосистема Украины сильно повреждена. Согласно предварительным оценкам, убытки превысили 1 миллиард долларов.

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Руслан Слободян Председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Сейчас, чем покрыть эти убытки неизвестно. Тариф и международной помощью они не перекрываются.

По словам Слободяна, повреждено 7 гигаватт генерирующих мощностей. Ремонт энергообъектов продолжается, энергетикам приходится работать круглосуточно, чтобы ускорить процесс.

Восстановление мощностей может длиться дольше, чем ожидалось, из-за длительного срока изготовления некоторого оборудования – около 1 года. Более того, Председатель Госэнергонадзора предостерег, что ремонт может выйти за пределы следующего отопительного сезона. Дополнительные трудности возникают из-за недостаточного количества финансового обеспечения.

Когда может вырасти тариф

Сейчас тариф на электроэнергию установлен на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Слободян отметил, что его могут повысить, ввиду отсутствия достаточного количества ресурсов для восстановления энергосистемы.

НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа. Возможно первый этап целесообразно будет сделать уже летом,

– уточняет Слободян.

Также Председатель Госэнергонадзора отмечает, что Украина может обратиться к зарубежным партнерам для увеличения международной помощи. В частности, через использование замороженных российских активов.