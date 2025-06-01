Можно ли уволить пенсионера без его согласия

Очень часто работодатели стремятся уволить работников старшего возраста. Считается, что они работают менее эффективно. Именно поэтому предпочтение отдается молодым специалистам.

Имеют ли право уволить пенсионера без объяснения причин

Согласно законодательству Украины, уволить работника исключительно из-за его возраста нельзя, сообщает 24 Канал.

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В то же время увольнение может произойти на общих основаниях, они предусмотрены несколькими статьями КЗоТ Украины:

статья 40 – "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа";

статья 41 – "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях".