Проводил Евро-2012 с Януковичем: что известно о временном руководителе БЭБ – Андрее Пащуке

Бюро экономической безопасности Украины 16 августа получил нового временного руководителя. Так, к исполнению обязанностей директора ведомства приступил Андрей Пащук.

До своего назначения он занимал должность заместителя директора БЭБ. В бюро Пащук работает с ноября 2022 года.

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Пащук будет временно возглавлять БЭБ

В БЭБ отметили, что Андрея Пащука назначили, как победителя конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания. Он будет занимать эту должность, пока не назначат постоянного руководителя бюро.

Пащук будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ. К тому же, он будет обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных законом о Бюро экономической безопасности Украины.



Андрей Пащук стал временным руководителем БЭБ / Фото БЭБ

Несмотря на это, украинский народный депутат Ярослав Железняк заметил, что он уже долгое время исполняет обязанности руководителя БЭБ. Ведь предыдущее руководство БЭБ по крайней мере с конца июля 2023 находилось в отпусках или на больничных.

На самом деле господин Пащук исполняет обязанности в.и.о. директора уже около месяца, но хорошо, что наконец-то есть коммуникация. Так что встречайте новое лицо безудержных реформ,

– сказал Железняк.

Нардеп также добавил, что Пащук с 1997 по 2017 год находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах. Уже в 2012 году стал заместителем начальника управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

В том же году президент-беглец Виктор Янукович назначил Пащука членом штаба по обеспечению проведения в Украине чемпионата Европы по футболу. С 2018 по 2019 он работал в частных структурах, а с 2019 по 2022 – в аппарате СНБО, пока не ушел в БЭБ.

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