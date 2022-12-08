Узбекистан против газового союза

В ноябре Россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай. Однако 8 декабря министр энергетики Узбекистана Джорабек Мирзамахмудов резко опроверг какие-либо слухи о таком союзе.

Читайте также Отказ от российского газа: готова ли немецкая промышленность к переменам, – Financial Times

Он добавил, что велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это был бы "технический контракт", а не союз.

Если мы импортируем газ из другой страны, то сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ . Словом, предложенный нам газовый контракт мы получим только в том случае, если согласимся на него, иначе нет,

– подчеркнул Мирзамахмудов.

Почему России нужен газовый союз

Европейские страны уменьшают потребление российского газа и свою зависимость от энергоносителей через полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому агрессорка вынуждена менять стратегии.

Аналитики Reuters отмечают, что такое прохладное и категоричное отношение Узбекистана к предложениям Кремля показательно отражает, что Москве все сложнее навязывать свои интересы бывшим советским республикам в то время, когда она все больше погрязла в войне с Украиной.

Газовая зависимость Узбекистана

Вместе с тем, Узбекистан все еще частично зависим от иностранного газа. Страна, включая столицу Ташкент, испытывает дефицит газа в течение последних нескольких дней из-за резкого роста потребления, связанного с похолоданием.

Это констатировал и министр энергетики Мирзамахмудов, добавив, что резкое похолодание заставило Узбекистан прекратить экспорт в Китай 6 миллионов кубометров газа в день.