Узбекистан проти газового союзу

У листопаді Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай. Однак 8 грудня міністр енергетики Узбекистану Джорабек Мірзамахмудов різко спростував будь-які чутки про такий союз.

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Він додав, що велись переговори про постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, але це був би "технічний контракт", а не союз.

Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, то співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ. Словом, запропонований нам газовий контракт ми отримаємо лише в тому випадку, якщо погодимося на нього, інакше – ні,

– наголосив Мірзамахмудов.

Чому Росії потрібен газовий союз

Європейські країни зменшують споживання російського газу та свою залежність від енергоносіїв, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тож агресорка вимушена змінювати стратегії.

Аналітики Reuters зауважують, що таке прохолодне та категоричне ставлення Узбекистану до пропозицій Кремля показово відображає, що Москві все складніше нав'язувати свої інтереси колишнім радянським республікам у той час, коли вона все більше загрузла у війні з Україною.

Газова залежність Узбекистану

Разом з тим Узбекистан все ще частково залежний від іноземного газу. Країна, включаючи столицю Ташкент, відчуває дефіцит газу протягом останніх кількох днів через різке зростання споживання, котре пов'язане з похолодання.

Це констатував й міністр енергетики Мірзамахмудов, додавши, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт до Китаю 6 мільйонів кубометрів газу на день.