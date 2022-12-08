Узбекистан проти газового союзу
У листопаді Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай. Однак 8 грудня міністр енергетики Узбекистану Джорабек Мірзамахмудов різко спростував будь-які чутки про такий союз.
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Він додав, що велись переговори про постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, але це був би "технічний контракт", а не союз.
Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, то співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ. Словом, запропонований нам газовий контракт ми отримаємо лише в тому випадку, якщо погодимося на нього, інакше – ні,
– наголосив Мірзамахмудов.
Чому Росії потрібен газовий союз
Європейські країни зменшують споживання російського газу та свою залежність від енергоносіїв, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тож агресорка вимушена змінювати стратегії.
Аналітики Reuters зауважують, що таке прохолодне та категоричне ставлення Узбекистану до пропозицій Кремля показово відображає, що Москві все складніше нав'язувати свої інтереси колишнім радянським республікам у той час, коли вона все більше загрузла у війні з Україною.
Газова залежність Узбекистану
Разом з тим Узбекистан все ще частково залежний від іноземного газу. Країна, включаючи столицю Ташкент, відчуває дефіцит газу протягом останніх кількох днів через різке зростання споживання, котре пов'язане з похолодання.
Це констатував й міністр енергетики Мірзамахмудов, додавши, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт до Китаю 6 мільйонів кубометрів газу на день.
- Загалом Узбекистан видобуває близько 52 мільярдів кубометрів природного газу на рік.
- При цьому імпорт становить 4 мільярди кубометрів, а експорт – 2,7 мільярда кубометрів.