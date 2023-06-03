Возрастут ли снова тарифы на свет в 2023 году: Минэнерго расставило точки над "і"

Цены на свет для украинцев до конца 2023 года больше поднимать не будут. Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, когда ситуация может измениться.

Глава Министерства энергетики Украины рассказал в эфире телемарафона, что повышение тарифов на электроэнергию с июня 2023 года для бытовых потребителей до 2,64 гривны было вынужденным шагом. По словам министра, это решение позволит обеспечить украинцев электричеством в течение отопительного сезона, пишет 24 Канал.

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Когда снова могут поднять тарифы на свет

Герман Галущенко заявил, что они делали все, чтобы избежать повышения тарифов. Однако решение пришлось принять, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией и пройти следующую зиму.

По словам министра, это позволит:

провести ремонтную кампанию;

стабилизировать энергосистему и подготовиться к следующему сезону.

Мы предложили срок действия этого решения до конца (2023 – 24 Канал) года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем,

– заявил министр.

По его словам, сейчас не говорится о следующих этапах повышения тарифов, однако дальнейшие решения по пересмотру цен на свет могут быть приняты в зависимости от прохождения отопительного сезона.

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