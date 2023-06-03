Глава Министерства энергетики Украины рассказал в эфире телемарафона, что повышение тарифов на электроэнергию с июня 2023 года для бытовых потребителей до 2,64 гривны было вынужденным шагом. По словам министра, это решение позволит обеспечить украинцев электричеством в течение отопительного сезона, пишет 24 Канал.
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Когда снова могут поднять тарифы на свет
Герман Галущенко заявил, что они делали все, чтобы избежать повышения тарифов. Однако решение пришлось принять, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией и пройти следующую зиму.
По словам министра, это позволит:
- провести ремонтную кампанию;
- стабилизировать энергосистему и подготовиться к следующему сезону.
Мы предложили срок действия этого решения до конца (2023 – 24 Канал) года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем,
– заявил министр.
По его словам, сейчас не говорится о следующих этапах повышения тарифов, однако дальнейшие решения по пересмотру цен на свет могут быть приняты в зависимости от прохождения отопительного сезона.
Что говорят эксперты
- Многие эксперты заявили, что нынешнее повышение тарифа до 2,64 гривны недостаточно. Ведь рыночная цена – 5,5–6,5 гривны. То есть разница между ценами, которую нужно покрывать, все еще велика.
- Директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко заявил, что тарифы 1,68 гривны и 1,44 гривны покрывали только затраты на передачу, распределение электроэнергии.
- Кроме того, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович объяснил, что пересмотр цен назревал давно. Однако он отметил, почему цена поднялась именно до 2,64 гривны, а не, скажем, 2,78 гривны: "Очевидно, что в основе этого были какие-то расчеты и они о чем-то говорят – какие-то сценарии, последствия и так далее. Хотелось бы увидеть эти расчеты". Детальнее позицию экспертов – читайте по ссылке.