Очільник Міністерства енергетики України розповів у ефірі телемарафону, що підвищення тарифів на електроенергію з червня 2023 року для побутових споживачів до 2,64 гривні було вимушеним кроком. За словами міністра, це рішення дозволить забезпечити українців електрикою протягом опалювального сезону, пише 24 Канал.

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Коли знову можуть підняти тарифи на світло

Герман Галущенко заявив, що вони робили все, щоб уникнути підвищення тарифів. Проте рішення довелось ухвалити для того, щоб забезпечити споживачів електроенергією та пройти наступну зиму.

За словами міністра, це дасть можливість:

провести ремонтну кампанію;

стабілізувати енергосистему та підготуватися до наступного сезону.

Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця (2023 – 24 Канал) року. Подивимося як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження опалювального сезону і відповідним чином не рухати ціни надалі,

– заявив міністр.

За його словами, зараз не мовиться про наступні етапи підвищення тарифів, проте подальші рішення щодо перегляду цін на світло можуть бути ухвалені, залежно від проходження опалювального сезону.

Що кажуть експерти