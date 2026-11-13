За неделю российские удары были повреждены 10 энергетических объектов в Киевской области, – ДТЭК
За последнюю неделю российские войска повредили 10 энергетических объектов в Киевской области. В результате без электроэнергии остались более 203 тысяч семей, а специалисты ежедневно устраняют сотни аварий.
Как сообщили 13 ноября в ДТЭК, специалисты восстанавливали подачу электроэнергии в течение четырех суток.
Почему отключают свет?
В компании отметили, что к ликвидации последствий в регионе ежедневно привлекается более 200 аварийно-восстановительных бригад.
Кроме локальных сетей, постоянные удары испытывают высоковольтные линии Укрэнерго, по которым электроэнергия поступает в область. Повреждение такой инфраструктуры заставляет компанию применять экстренные и стабилизационные ограничения, пояснили в ДТЭК.
Серьезным вызовом для энергосистемы является резкий рост потребления сразу после возобновления подачи тока, отметили в компании. Потребители массово и одновременно пытаются включать бойлеры, обогреватели и другую технику.
Сети перегружаются, возникают новые аварии. Сейчас таких случаев сотни каждый день,
– добавили энергетики.
Напомним, 13 ноября в результате массированных российских атак без света остались часть потребителей в 12 областях Украины. Главной целью ударов стали высоковольтные подстанции в девяти областях страны.