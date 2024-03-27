За месяц государственный долг Украины уменьшился более чем на 1 миллиард долларов
Источник:Министерство финансов
В течение февраля 2024 года общий государственный долг Украины уменьшился более чем на миллиард долларов. 29 февраля задолженность составляла 5 триллионов 490,10 миллиарда гривен, или 143,69 миллиарда долларов.
Почему долг снизился
Согласно данным Министерства финансов, в течение февраля 2024 года долг вырос в гривне на 2,03 миллиарда гривен, но одновременно уменьшился в долларовом измерении на 1,21 миллиарда.
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Это изменение произошло на фоне девальвации гривны, когда официальный курс доллара вырос с 37,87 до 37,97 гривны за доллар. В течение этого периода Украина не получала международных кредитов, что повлияло на автоматическое погашение долга.
В то же время в феврале Украина получила международную финансовую поддержку:
- От Японии через Всемирный банк поступили грантовые средства в размере 514,4 миллиона долларов;
- От Норвегии через Всемирный банк был получен грант в размере 295 миллионов долларов.
Как госдолг вырос в 2023 году
В 2023 году валовый внешний долг Украины увеличился на 30,6 миллиарда долларов, достигнув общей суммы 161,5 миллиарда долларов. Процент долга к ВВП страны вырос с 81,6 до 90,7% в течение года.
Внешний долг Украины увеличился на 29,2 миллиарда долларов, достигнув 98,3 миллиарда долларов, или 55,2% ВВП, из-за получения кредитов:
- от международных партнеров на сумму 26 миллиардов долларов;
- от МВФ на сумму 3,6 миллиарда долларов.