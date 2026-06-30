В Германии стремятся возобновить импорт российской нефти и газа. Энергоресурсы из Москвы должны помочь поддержать экономику, переживающую трудности.

Кто хочет вернуть России нефть и газ

Об этом заявила лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АДН) Алиса Вайдель в интервью Reuters.

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Политик стремится занять пост канцлера на следующих общенациональных выборах в Германии, запланированных не позднее 2029 года. После этого она планирует "прекратить бойкот России".

Дешевая энергия из России была секретом успеха бренда Made in Germany. Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны,

– сказала Вайдель.

Более того, лидер АДН считает, что отказ от российской нефти и газа сделал Германию зависимой от США, которые продают энергию Европе по значительно более высоким ценам.

Заявления Вайдель прозвучали вслед за поездкой депутата ее партии Маркуса Фронмайера в Россию в прошлом месяце. Тогда он встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и призвал возобновить работу трубопровода "Северный поток".

Вернувшись в Германию, он отверг всю критику в адрес своей поездки.

Мы должны быть осторожны, чтобы Германия не упустила возможность вернуться на российский рынок,

– подчеркнул тогда Франмайер.

По его словам, возобновить поставки российского газа в Германию можно было бы примерно за три месяца.

Почему в Германии скучают по России

Стоит отметить, что Германия действительно особенно пострадала от резкого сокращения поставок российской нефти и газа.

До введения санкций в 2022 году Россия обеспечивала более трети импорта сырой нефти Германии и более половины поставок природного газа.

С тех пор страна так и не оправилась от последствий остановки газопровода "Северный поток":

цены на энергоносители резко выросли;

промышленность страны просела из-за дорогих энергоресурсов.

Ярким примером стала компания Volkswagen, которая из-за трудностей планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест.

Поэтому, хотя нынешнее правительство Германии продолжает помогать Киеву, мнения немецкого общества все больше расходятся. Об этом свидетельствует тот факт, что партия Вайдель "АДН" в настоящее время лидирует на выборах в двух ключевых землях на востоке страны – Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании.

К слову, не только в Германии хотят возобновить энергетические связи с Москвой. Недавно вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал возобновить импорт российского газа.