В каком министерстве зарплата более 130 тысяч гривен

В декабре 2024 года средняя зарплата у сотрудников центральных госорганов Украины достигла 79,8 тысячи гривен. Для сравнения, в 2203 году это значение было почти вдвое меньше – 38,6 тысячи гривен.

В каких министерствах самая высокая зарплата

Нужно понимать, что декабрь нельзя считать показательным месяцем. Ведь именно накануне Нового года выплачивается много премий и надбавок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Обратите внимание! Средняя зарплата 21,8 тысячи чиновников в 2024 году достигла 54,4 тысячи гривен.

Какие средние зарплаты в министерствах Украины были в декабре:

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины – 380 работников – средняя зарплата в декабре 134,5 тысяч гривен.

– 380 работников – средняя зарплата в декабре 134,5 тысяч гривен. Министерство иностранных дел – 140 человек – 125 тысяч гривен.

– 140 человек – 125 тысяч гривен. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести – 35 человек – 122,3 тысячи гривен.

– 35 человек – 122,3 тысячи гривен. Антимонопольный комитет – 268 человек – 118,2 тысячи гривен.

Руководители каких ведомств имеют самые высокие зарплаты

В декабре самые высокие заработные платы были в Государственной службе экспортного контроля Украины – 370,5 тысяч гривен. Также высокими зарплатными выплатами отличились: