Где в Украине пенсионеры получают самые большие выплаты
- Самые высокие средние пенсии в Украине получают жители Киева – 8 017,65 гривны, за ними следуют Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.
- Самые низкие пенсии получают пенсионеры западных регионов, в частности в Тернопольской области – 4 484,69 гривны, это самый низкий показатель в государстве.
С 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине вырос на 7,5% по сравнению с 2024 годом. В каких областях сейчас пенсионеры получают самые большие выплаты, читайте дальше.
Где сейчас самые высокие пенсии по областям Украины
Самые высокие средние пенсии получают жители Киева. У них в среднем она составляет 8 017,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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После столицы в рейтинге по размеру средних пенсий расположились:
- Донецкая область, где пенсионеры в среднем получают 7 168,22 гривны;
- Луганская область – 6 694,19 гривны;
- Днепропетровская область – 6 471,11 гривны;
- Киевская область – 6 095,90 гривны и Запорожская область – 6 080,40 гривны.
Какая средняя пенсия в Украине
По состоянию на начало 2025 года средний размер пенсии в Украине вырос до 5 789,05 гривны, что на 403,80 гривны больше, чем было в январе 2024 года.
В каких областях выплачивают пенсии наименьшие
Зато самые низкие пенсии традиционно получают пенсионеры в западных регионах Украины. В частности, в Тернопольской области средний размер пенсии составляет всего 4 484,69 гривны – это самый низкий показатель в государстве.
В Черновицкой области пенсионеры получают в среднем 4 648,04 гривны, а в Закарпатской области 4 727,14 гривны.