Где самая высокая минимальная зарплата в мире в 2025 году

Самую высокую минимальную зарплату в мире имеют жители одной из европейских стран. Оплата там превышает "минималки" наиболее развитых экономик мира.

Где самая большая "минималка" в мире

Речь идет о Люксембурге, где минимальная зарплата для неквалифицированных работников составляет 2 637,79 евро в месяц, или 15,25 евро в час, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Цена государства".

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Для квалифицированных работников минимальная зарплата еще выше – 3 165,35 евро в месяц, или 18,30 евро в час.

Где еще высокие минимальные зарплаты:

Австралия – 15,57 доллара в час (примерно 24,1 австралийского доллара);

Нидерланды – 14,06 евро в час;

Ирландия – 13,50 евро в час;

Германия – 12,82 евро в час;

Великобритания – 12,21 фунта стерлинга в час (примерно 15,84 доллара).

Заметьте! Эти показатели превышают минимальную зарплату в других странах, например США, где федеральная ставка остается на уровне 7,25 доллара в час.