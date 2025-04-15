Где самая высокая минимальная зарплата в мире в 2025 году
- В 2025 году Люксембург имеет самую высокую минимальную зарплату в мире: 2 637,79 евро в месяц для неквалифицированных работников и 3 165,35 евро для квалифицированных.
- Среди других стран с высокими минимальными зарплатами: Австралия с 15,57 доллара в час, Нидерланды с 14,06 евро, Ирландия с 13,50 евро, Германия с 12,82 евро, Великобритания с 12,21 фунта стерлинга.
Самую высокую минимальную зарплату в мире имеют жители одной из европейских стран. Оплата там превышает "минималки" наиболее развитых экономик мира.
Где самая большая "минималка" в мире
Речь идет о Люксембурге, где минимальная зарплата для неквалифицированных работников составляет 2 637,79 евро в месяц, или 15,25 евро в час, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Цена государства".
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Для квалифицированных работников минимальная зарплата еще выше – 3 165,35 евро в месяц, или 18,30 евро в час.
Где еще высокие минимальные зарплаты:
Австралия – 15,57 доллара в час (примерно 24,1 австралийского доллара);
Нидерланды – 14,06 евро в час;
Ирландия – 13,50 евро в час;
Германия – 12,82 евро в час;
Великобритания – 12,21 фунта стерлинга в час (примерно 15,84 доллара).
Заметьте! Эти показатели превышают минимальную зарплату в других странах, например США, где федеральная ставка остается на уровне 7,25 доллара в час.