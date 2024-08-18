Пенсионерам бесплатно: за какие услуги такие граждане могут не платить

В Украине есть перечень услуг, которые пенсионеры могут получить бесплатно или с большой скидкой. Для этого нужно знать определенные детали.

Какие скидки доступны пенсионерам сейчас

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Исключением является такси.

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Льгота на бесплатный проезд распространяется и на железнодорожный транспорт пригородного сообщения. Также пенсионер может получать скидку на определенные юридические услуги:

защита прав и интересов;

представление интересов лица;

профессиональную консультацию.

Скидка на коммунальные услуги всем пенсионерам не предоставляется. Только определенной категории лиц.

Обратите внимание! Скидка 100% на коммуналку предоставляется пенсионерам, которые проживают в сельской местности и имеют определенную профессию.

Уменьшить размер коммуналки все пенсионеры могут, оформив субсидию. Для этого нужно обратиться в ответственные органы и подать специальное заявление.

Важно! К заявлению на оформление субсидии нужно приобщить определенные документы. С их перечнем вы можете ознакомиться здесь.