Какие скидки доступны пенсионерам сейчас
Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Исключением является такси.
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Льгота на бесплатный проезд распространяется и на железнодорожный транспорт пригородного сообщения. Также пенсионер может получать скидку на определенные юридические услуги:
- защита прав и интересов;
- представление интересов лица;
- профессиональную консультацию.
Скидка на коммунальные услуги всем пенсионерам не предоставляется. Только определенной категории лиц.
Обратите внимание! Скидка 100% на коммуналку предоставляется пенсионерам, которые проживают в сельской местности и имеют определенную профессию.
Уменьшить размер коммуналки все пенсионеры могут, оформив субсидию. Для этого нужно обратиться в ответственные органы и подать специальное заявление.
Важно! К заявлению на оформление субсидии нужно приобщить определенные документы. С их перечнем вы можете ознакомиться здесь.