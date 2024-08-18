Які знижки доступні пенсіонерам зараз
Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Виключенням є таксі.
Читайте також Колишні військові та святкові виплати: хто має право на допомогу до Дня Незалежності
Пільга на безплатний проїзд поширюється і на залізничний транспорт приміського сполучення. Також пенсіонер може отримувати знижку на певні юридичні послуги:
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів особи;
- фахову консультацію.
Знижка на комунальні послуги усім пенсіонерам не надається. Лише визначеній категорії осіб.
Зверніть увагу! Знижка 100% на комуналку надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості і мають певну професію.
Зменшити розмір комуналки усі пенсіонери можуть, оформивши субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи та подати спеціальну заяву.
Важливо! До заяви на оформлення субсидії потрібно долучити певні документи. З їх переліком ви можете ознайомитись тут.