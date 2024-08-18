Які знижки доступні пенсіонерам зараз

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Виключенням є таксі.

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Пільга на безплатний проїзд поширюється і на залізничний транспорт приміського сполучення. Також пенсіонер може отримувати знижку на певні юридичні послуги:

захист прав та інтересів;

представлення інтересів особи;

фахову консультацію.

Знижка на комунальні послуги усім пенсіонерам не надається. Лише визначеній категорії осіб.

Зверніть увагу! Знижка 100% на комуналку надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості і мають певну професію.

Зменшити розмір комуналки усі пенсіонери можуть, оформивши субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи та подати спеціальну заяву.

Важливо! До заяви на оформлення субсидії потрібно долучити певні документи. З їх переліком ви можете ознайомитись тут.