Остался только дизель: в одном из городов России полностью закончился бензин

В Новороссийске 3 июля на всех автозаправочных станциях закончился бензин. Муниципальный центр управления городской администрации официально сообщил, что "на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует".

В каком российском городе закончился бензин

В частности, МЦУ Новороссийска запустил карту, которая в режиме реального времени показывает наличие топлива на городских АЗС, о чем пишет российское СМИ Meduza.

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По состоянию на 3 июля на всех отмеченных на карте заправках бензина не было – в продаже оставалось только дизельное топливо.

Отмечается, что в свободной продаже бензина нет. Но в Новороссийске до сих пор можно заправиться по топливным картам, которые предприятия выдают своим работникам.

Проблемы с топливом в Новороссийске начались 10 июня. В начале июля жители города были вынуждены часами стоять в очередях, чтобы приобрести бензин на тех АЗС, где он еще оставался.

Как рассказывают местные жители, из-за топливного кризиса в городском общественном транспорте не работают кондиционеры, выросли цены на такси, а на улицах стало заметно меньше автомобилей.

То есть кризис уже охватывает разные города. Жизнь населения стремительно ухудшается. Но у властей пока нет решений, которые бы разрешили все проблемы.

Что еще следует знать о топливном кризисе

Дефицит бензина в России вынуждает Кремль искать поставщиков. В частности, Москва уже закупила индийское топливо.

В то же время автомобили государственных служащих на российских АЗС начали заправлять без очереди. Также топливо могут получить экстренные службы.