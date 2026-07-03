У якому російському місті закінчився бензин

Зокрема, МЦУ Новоросійська запустив карту, яка в режимі реального часу показує наявність пального на міських АЗС, про що пише російське медіа Meduza.

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Станом на 3 липня на всіх позначених на карті заправках бензину не було – у продажу залишалося лише дизельне пальне.

Наголошується, що у вільному продажу бензину немає. Але у Новоросійську досі можна заправитися за паливними картками, які підприємства видають своїм працівникам.

Проблеми з пальним у Новоросійську розпочалися 10 червня. На початку липня жителі міста були змушені годинами стояти в чергах, щоб придбати бензин на тих АЗС, де він ще залишався.

Як розповідають місцеві мешканці, через паливну кризу в міському громадському транспорті не працюють кондиціонери, зросли ціни на таксі, а на вулицях стало помітно менше автомобілів.

Тобто криза вже охоплює різні міста. Життя населення стрімко погіршується. Але влада поки що немає рішень, які б розв'язали усі проблеми.

Що ще слід знати про паливну кризу

Дефіцит бензину у Росії змушує Кремль шукати постачальників. Зокрема, Москва вже закупилась індійським пальним.

Водночас автівки державним працівникам на російських АЗС почали заправляти без черги. Також пальне можуть отримати екстрені служби.