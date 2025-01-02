В Приднестровье ситуация критическая: промышленные предприятия остановились

По состоянию на 2 января в Приднестровье все промышленные предприятия прекратили работу. Все из-за отсутствия энергоресурсов.

О полной остановке работы предприятий сообщил первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник, передает 24 Канал.

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Еще раньше, в молдавском Приднестровье начались массовые отключения газа, а это повлияло на работу котельных и отопления в домах. Поэтому в "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сообщили, что в многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи.

Дело в том, что этот регион зависел от российского газа, который с 1 января 2025 года Украина прекратила поставлять транзитом.