Повышение зарплат в Раде: сколько теперь будут получать помощники депутатов

Верховная Рада Украины приняла постановление о повышении зарплат помощникам народных депутатов с 1 июля. За это решение проголосовали 264 народных депутата.

Какая сейчас зарплата помощников нардепов

До повышения помощники народных депутатов получали 88,4 тысячи гривен ежемесячно. Впрочем, после повышения их заработная плата выросла до 132,6 тысячи гривен в месяц. Это равно 43,8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января 2024 года.

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В пояснительной записке к законопроекту о повышении заработной платы помощникам нардепов отмечается, что их нынешний уровень зарплаты подрывает устойчивость системы поддержки законотворчества, а следовательно требует повышения. Кроме того, таким образом усложняется обеспечение депутатами вознаграждения для своих помощников.

! В законопроекте указано, что повышение заработной платы помощников не повлияет на государственный бюджет Украины и финансирование Верховной Рады в 2024 году. Средства на это повышение предлагается взять из "сэкономленных расходов на оплату труда с начислениями народных депутатов и их помощников-консультантов".