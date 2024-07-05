В России прекратила действовать программа семейной ипотеки: банки не выдают кредиты

В России фактически прекратила действовать госпрограмма семейной ипотеки, которая должна была быть продлена до 2030 года. Из 15 крупнейших банков, которые занимаются выдачей ипотечных кредитов, заявки продолжают принимать лишь шесть, но они выдвигают клиентам условия.

Банки прекращают предоставлять кредиты

Сбербанк заявил, что готов продолжить выдавать ипотечные кредиты, когда правительство обнародует новые условия госпрограммы. Прежние параметры программы прекратили свое действие 1 июля, сообщают российские СМИ.

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Как банки постепенно прекращают кредитование:

На неопределенное время приостановили программу семейной ипотеки такие банки, как ВТБ, "Дом.РФ", Альфа-банк, Газпромбанк, "Уралсиб", РСГБ, "Ак Барс" и РНКБ.

Совкомбанк, ПСБ и Абсолют Банк принимают заявки на семейную ипотеку только от семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В МКБ и банке "Санкт-Петербург" заявку на получение семейной ипотеки могут подать только семьи с ребенком или детьми, рожденными в 2018-2023 годах.

Банки продолжают собирать контакты на будущее

Банки, которые продолжают принимать заявки, в основном собирают контакты на будущее, поскольку не хотят терять клиентскую базу после восстановления семейной ипотеки на новых условиях.

Российское правительство запустило программу семейной ипотеки под 6% годовых в 2018 году. Долгое время она оставалась одной из самых популярных и доступных государственных программ для покупки жилья в новостройке, на фоне двузначных ставок по собственным программам банков.