Что происходит со светом в России

Количество регионов подсчитали в материале The Moscow Times.

В 11 регионах – Ивановской, Иркутской, Вологодской, Калужской, Омской, Волгоградской, Пензенской и Ростовской областях, республиках Башкортостан, Бурятии и Татарстане – власти открыто заявили, что проблемы с освещением связаны с недостатком финансирования.

В частности, в одном из бурятских сел уличное освещение исчезло полностью. На вопросы местных жителей в администрации ответили, что "лимит финансирования исчерпан".

В Вологодской области в целях экономии как минимум в 10 городах и районах начали отключать уличное освещение после 23:00.

Еще в 6 регионах освещение на улицах и в социальных объектах отключили из-за уже накопившихся долгов: это коснулось Алтайского края, Брянской, Мурманской и Сахалинской областей, а также республик Башкортостан и Хакасия.

В Таштыпском районе Хакасии от электроснабжения отключили 7 школ и центр детского творчества: муниципалитет накопил перед энергетиками долг более 85 миллионов рублей.

Ишимбайский район Башкортостана задолжал "Башэлектросбыту" почти 9 миллионов рублей: без уличного освещения остались 86 сел и поселков.

Некоторые регионы, избегая формулировок о дефиците бюджета, ввели "особый режим освещения",

– говорится в материале.

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В Архангельской области и Карелии отключение уличного освещения объясняли особым графиком из-за белых ночей, а в Пятигорске Ставропольского края муниципальные власти решили после 23:00 отключать освещение на второстепенных улицах города.

Совокупный дефицит бюджетов российских регионов в 2026 году составит 1,3 триллиона рублей, или 0,6% ВВП. Это меньше, чем было в прошлом году. Но глава Минфина Антон Силуанов потребовал от регионов разработать меры и сократить дефицит почти на триллион.

При этом на регионы, в частности, ложатся расходы, связанные с войной:

выплаты военнослужащим;

оплата вербовщиков;

социальная поддержка семей военнослужащих.

Напомним, что Россия ожидает бюджетный дефицит в 2027 году. "Дыра" вырастет до 4,8 триллиона рублей.