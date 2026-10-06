Що відбувається зі світлом у Росії

Кількість регіонів підрахували у матеріалі The Moscow Times.

В 11 регіонах – Іванівській, Іркутській, Вологодській, Калузькій, Омській, Волгоградській, Пензенській та Ростовській областях, республіках Башкортостан, Бурятія та Татарстан – влада відкрито заявила, що проблеми з освітленням пов’язані з нестачею фінансування.

Зокрема, в одному з бурятських сіл вуличне освітлення зникло повністю. На запитання місцевих жителів в адміністрації відповіли, що "ліміт фінансування вичерпано".

У Вологодській області з метою економії щонайменше у 10 містах і районах почали вимикати вуличне освітлення після 23:00.

Ще у 6 регіонах освітлення на вулицях і в соціальних об’єктах вимикали через уже накопичені борги: це торкнулося Алтайського краю, Брянської, Мурманської та Сахалінської областей, а також республік Башкортостан і Хакасія.

У Таштипському районі Хакасії від електропостачання відключили 7 шкіл та центр дитячої творчості: муніципалітет накопичив перед енергетиками борг понад 85 мільйонів рублів.

Ішимбайський район Башкортостану заборгував "Башелектрозбуту" майже 9 мільйонів рублів: без вуличного освітлення залишилися 86 сіл і селищ.

Деякі регіони, уникаючи формулювань про дефіцит бюджету, запровадили "особливий режим освітлення",

– йдеться у матеріалі.

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В Архангельській області та Карелії вимкнення вуличного освітлення пояснювали особливим графіком через білі ночі, а у П’ятигорську Ставропольського краю муніципальна влада вирішила після 23:00 вимикати освітлення на другорядних вулицях міста.

Сукупний дефіцит бюджетів російських регіонів у 2026 році становитиме 1,3 трильйона рублів, або 0,6% ВВП. Це менше, ніж було торік. Але глава Мінфіну Антон Силуанов зажадав від регіонів продумати заходи та скоротити дефіцит майже на трильйон.

При цьому на регіони, зокрема, лягають витрати, пов’язані з війною:

виплати військовим;

оплата вербувальників;

соціальна підтримка сімей військовослужбовців.

Нагадаємо, що Росія очікує дефіцит бюджету у 2027 році. "Діра" виросте до 4,8 трильйона рублів.