Банк России снизил ключевую ставку до 20 процентов

Центробанк России сообщил, что принял решение снизить ключевую ставку на 100 базовых пунктов, то есть до 20% годовых.

Как сообщают российские СМИ, передает 24 Канал, якобы текущее инфляционное давление в России, в том числе устойчивое, продолжает снижаться.

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Интересно, что при этом внутренний спрос опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Как пояснили в Центробанке России, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансирования.