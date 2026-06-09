Конец дешевым товарам: попытка Кремля залатать "дыры" в бюджете обернулась шоком
Российские власти, пытаясь залатать "дыры" в бюджете, объявили борьбу с так называемым "серым" импортом. В итоге это привело к резкому подорожанию самых дешевых товаров из Китая для россиян.
Почему дешевые товары резко подорожали
Дело в том, что многие иностранные товары в России требуют сертификатов или деклараций соответствия для продажи на рынке. Однако теперь их оформление стоит в четыре раза дороже, чем год назад, пишет The Moscow Times.
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Российские лаборатории, по словам импортеров, резко повысили стоимость своих услуг. Так, ранее сертификат на один вид товара стоил 50 – 70 тысяч рублей. Ныне же за тот же документ просят уже 200 – 300 тысяч.
По крупным импортерам такие расходы бьют не так ощутимо, а вот малый бизнес предупреждает о повышении цен на товары из-за подорожания сертификатов.
Это можно было бы "размазать" на партию товара и никто бы не заметил. Но это работает только для крупных импортеров. Сейчас значительную часть бытовых товаров завозит малый бизнес, где партии по 100 – 200 единиц. И добавить к каждой единице по 1,5 – 2 тысячи рублей – это уже критично,
– рассказал импортер посуды.
Ранее импортеры активно пользовались сертификатами, оформленными в странах Евразийского экономического союза, прежде всего в Кыргызстане. Однако в конце 2025 года российское правительство разрешило регуляторам блокировать сомнительные сертификаты, что они и начали активно делать.
Поэтому, спрос на сертификацию внутри России резко вырос, а цены на нее резко пошли вверх. Более того, импортеры говорят, что ситуация привела к дефициту мощностей и очередям в лабораториях.
Мы уже более двух недель ищем центр для сертификации. Цена – от 200 тысяч рублей, а сроки – до 60 дней после подачи образцов. Раньше это занимало до двух недель,
– добавил импортер медицинских товаров.
В итоге компании констатируют: ужесточение регулирования и сокращение возможностей привели к тому, что даже самые дешевые товары из Китая быстро дорожают.
Заметьте! В Кремле заявляли, что меры для борьбы с "серым" импортом нужны для защиты внутреннего рынка от некачественного импорта. На самом деле повышением стоимости государственных услуг власти пытались найти дополнительные поступления в бюджет, дефицит которого продолжает расти.
Напомним, дефицит бюджета России в 2025 году превысил первоначальные расчеты в пять раз, что заставило власть снова повышать налоги. С 2026 года ставку НДС увеличили до 22%, параллельно запустив новую налоговую реформу для малого бизнеса.
Несмотря на эти шаги, по состоянию на конец апреля "дыра" в федеральном бюджете достигла почти 6 триллионов рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и примерно в 1,5 раза превышает годовой план, заложенный ранее.
За первые четыре месяца года бюджетный дефицит России составил около 78,4 миллиарда долларов, что равняется 2,5% ВВП. Тогда как годовой прогноз правительства составлял 50,5 миллиардов долларов.
В то же время аналитики указывают, что официальная статистика может не отражать реальной картины. По их оценкам, фактический дефицит бюджета значительно больше, а уровень инфляции – выше, чем это публично признает российская власть.