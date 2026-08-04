Кризис никуда не исчезает: АЗС в России массово закрываются

В России начали массово закрываться автозаправочные станции. С января по август прекратили работу и были закрыты на ремонт 322 АЗС по всей стране.

Что известно о топливном кризисе в России

Так количество АЗС на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, пишет российское СМИ "Известия".

В целом закрытие коснулось 1,2% от всех работающих в стране заправок. Всего их 28,4 тысячи.

Большинство АЗС, прекративших работу, – 105 станций – принадлежат большим независимым сетям, в частности "Газойл", "Росгаз", "Звезда", Tamic Energy и ММК Petrol. Средние и малые сети закрыли 69 и 82 АЗС соответственно.

Вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) – "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", ННК, "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпром" – временно приостановили работу еще 67 станций. Еще 214 АЗС в России остаются закрытыми на ремонт еще с прошлого года.

Напомним, что топливный кризис в России продолжается. В частности, российское правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до 31 января 2027 года.

Кроме того, СМИ называют происходящее самым глубоким кризисом со времен распада Советского Союза. Уже выведено из строя более 30% фактических и 45% номинальных мощностей российской нефтепереработки.

В то же время цены на топливо в России упали. Изменение стоимости может быть связано с приездом высокопоставленных федеральных чиновников.