В Словакии еще год будет действовать временное убежище для украинских беженцев

Словакия продлила временное убежище для украинцев на год, до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление правительство Словакии согласовало 21 февраля.

Что дает статус временного убежища

Такое решение словацкого Правительства было принято в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.

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Украинцы могут обновлять свой статус временного убежища через онлайн-сервисы Министерства внутренних дел Словакии.

Польша тоже продлила сроки

этот статус предоставляет беженцам из Украины возможность трудоустройства, получения образования, доступ к медицинским услугам и жилью, а также право на финансовую поддержку при необходимости.

Президент Польши Анджей Дуда 20 февраля принял изменения в закон, которые позволяют украинским беженцам оставаться в стране до конца июня.

Ранее документ предусматривал, что украинские беженцы смогут находиться на территории Польши до 4 марта. В то же время срок продлили до 30 июня.

Канцелярия президента анонсировала дальнейшую работу над "весомыми изменениями и продлением срока действия закона" после этой даты в рамках решения Совета ЕС о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года.