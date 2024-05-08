В Украине изменилась процедура оформления инвалидности

Оформить инвалидность, наступившую вследствие боевых действий, теперь можно по-другому. Теперь инвалидность из-за войны устанавливается военным и гражданским лицам на основании заключения МСЭК.

Что изменилось в процедуре

Статус лица с инвалидностью, возникшей вследствие войны, в Украине присваивается как военным, так и гражданским лицам.

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К причинам, по которым может быть определена инвалидность, относятся ранения, увечья, контузии и заболевания, полученные в период службы на защиту Украины.

По словам председателя правления Общественной организации "Украинский центр защиты прав человека" Людмилы Денисовой, принятие решения о предоставлении статуса теперь входит в полномочия подразделений ветеранской политики на уровне областей и районов.

Людмила Денисова Председателя правления ОО "Украинский центр защиты прав человека" По новому Порядку решение о предоставлении этого статуса отнесено к компетенции структурных подразделений по вопросам ветеранской политики областных, Киевской городской, районных, районных в г. Киеве государственных администраций (областных, Киевской городской, районных военных администраций) по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) или по адресу фактического места жительства (для внутренне перемещенных лиц).

Как оформить инвалидность

! Ранее такое решение могли принять только местные органы социальной защиты.

Получить статус инвалидности вследствие войны можно в структурных подразделениях по месту зарегистрированного или фактического проживания.

Внутренне перемещенные лица могут обратиться по месту фактического проживания. Чтобы подать заявление на получение статуса, можно воспользоваться одним из следующих способов:

Лично, подав документы в бумажной форме в ЦНАП, независимо от места регистрации.

Онлайн, через портал Дія или Единый государственный реестр ветеранов войны.

! Если у лица нет всех необходимых документов, можно подать предварительное заявление с информацией, которая в наличии.