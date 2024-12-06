Пенсии по-новому: в Украине будет новая формула расчета пенсий

Реформа пенсионного обеспечения коснется всех граждан Украины. Особенно ощутимой она будет для тех, кто уже длительное время находится на пенсии.

Как будут считать пенсию после реформы

Согласно новому подходу, пенсия будет исчисляться по другой формуле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Новая формула:

Пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия.

Базовая пенсия составит 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас это 6 160 гривен), то есть 1 848 гривен.

Страховая пенсия будет рассчитываться по формуле:

количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год ÷ 4 200. Для человека с 35 годами стажа и средней зарплатой это будет равняться 4 292 гривны.

Таким образом, по старой методике расчета пенсии человек со средней зарплатой и 35 годами стажа мог получить 4 745 гривен. По новой формуле эта сумма возрастет до 6 140 гривен (4 292 + 1 848).

Заметьте! Однако, такие расчеты являются условными, и ожидать подобных пенсионных выплат в реальности, вероятно, не стоит.

Как новая формула повлияет на пенсии

Реализация повышения пенсий по новой формуле сталкивается с нехваткой финансирования. В законопроекте указано, что до 28 февраля 2030 года будет применяться корректирующий коэффициент финансовой устойчивости.

Заметьте! Этот коэффициент будет определять стоимость одного пенсионного балла, начиная с даты вступления закона в силу, и ежегодно будет пересматриваться с 1 марта.

Фактически это означает, что в течение ближайших лет пенсии будут оставаться на более низком уровне, чем предусмотрено формулой.

Обратите внимание! Правительство будет рассчитывать объем доступных средств и устанавливать коэффициент, исходя из возможностей бюджета.